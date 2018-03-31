القاهرة - أخبار مصر

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص قام بمساعدة أخر فى إحتجاز شقيقته والتعدى عليها حتى وفاتها .

وورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة بإستقبال مستشفى الدمرداش المواطنة/ميار . أ . ن – سن17 – ربه منزل – ومقيمة بعزبة خليل دائرة القسم ( مصابة بحالة غيبوبة ولا يمكن إستجوابها ) وبسؤال عمتها المدعوة/مرفت . ن . إ – إدعت قيام المصابة بإبتلاع كمية من الأقراص لعقاقير غير معلومة لمعاناتها من إضطرابات نفسية إثر وفاة والديها ، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المذكورة ، وبالإنتقال ومناظرة الجثة تبين وجود إصابات قديمة عبارة عن ( جرح قطعى بالجبهة وآثار كدمات بالرقبة ) ويشتبه فى وفاتها جنائياً .

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليها تقيم بمفردها بالشقة المشار إليها وأن وراء حدوث ما بها من إصابات التى أدت إلى إصابتها بحالة غيبوبة ووفاتها كلاً من شقيق المجنى عليها/شريف . أ . ن – سن 26 – سباك – ومقيم بعزبة خليل،و علاء . ج . أ – سن 25 – مبيض محارة ( زوج شقيقة المجنى عليها ) .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول أنه نظراً لإعتيادها الهروب من الشقة سكنها قام والمتهم الثانى بإحتجازها بالشقة سكنها وتقييدها بجنزير حديدى بالرقبة والتعدى عليها بالضرب لمنعها من الخروج حتى تلاحظ له إصابتها بحالة إعياء شديد فقام بنقلها إلى المستشفى ، وأنها كانت فى حالة غيبوبة إلى أن توفت، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وتم بإرشادهما ضبط الجنزير الحديدى المستخدم فى تقييد المجنى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.