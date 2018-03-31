القاهرة - أ ش أ

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات سيساهم في تقديم أفضل سبل النقل الجماعي للركاب باعتماده على الخدمة التنافسية كما سيوفر فرص عمل للشباب.

وأوضحت نصر عقب الاجتماع المشترك بين لجنة النقل ولجنتا الاتصالات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم /السبت/ أن مشروع القانون يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة النقل حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية وبالتالي فهو يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر لكن فى نفس التوقيت تدعم المستثمر المصري مشيرة إلى أن مشروع القانون سيعمل على تفعيل المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص، ويجب أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة، موضحة أن مشروع القانون يراعي بقدر الإمكان التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير فيما يتعلق بالرسوم والضرائب.