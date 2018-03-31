الكويت - أ ش أ

شهدت سماء الكويت مساء اليوم السبت، ظاهرة “القمر الأزرق”، وهى المعروفة علميا باكتمال القمر إلى مرحلة البدر مرتين في شهر واحد، في ظاهرة علمية تحدث بالمتوسط كل 30 شهرا.

وحرص العديد من الكويتيين على متابعة ظاهرة “القمر الأزرق”، فيما قام العديد منهم بالتقاط صورا فوتغرافية له.

تجدر الإشارة إلى أن القمر اليوم وصل إلى مرحلة البدر المكتمل بحلول الساعة (12:36 ظهرا بتوقيت جرينتش)، وهو أول قمر بدر في فصل الربيع، وثاني قمر بدر يحدث في شهر شمسي واحد ، لذلك يلقب بالقمر الأزرق; حيث أنه من المعروف أن معظم الأشهر في التقويم الشمسي ، لكن خلال شهر مارس هناك اثنين في 1 و 31 مارس.

وبحسب التسمية العامة، فإن القمر البدر الثاني يطلق عليه (القمر الأزرق)، وهى مجرد تسمية فقط، فالقمر لن يتحول إلى اللون الأزرق، بل سيبقى لونه الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر، أما ظاهرة “القمر الأزرق”، فتحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، عندما يقع القمر في مرحلة البدر في غضون الساعات الأولى من الشهر.