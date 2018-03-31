غزة -أ ف ب

شارك الآلاف في غزة السبت في مسيرات تشييع متظاهرين استشهدوا الجمعة في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وجرح اكثر من 1400 آخرين في واحد من اكثر الايام دموية منذ حرب 2014.

وعلى الرغم من تصاعد الغضب منذ الجمعة، الا ان بضع مئات فقط من المتظاهرين عادوا بعد ظهر الى المواقع القريبة من الحدود مع اسرائيل لمتابعة التحرك الاحتجاجي تحت شعار “مسيرة العودة الكبرى”.

وانطلق فلسطينيون لليوم الثاني الى المنطقة المحاذية للحدود بين غزة واسرائيل في اطار حركة الاحتجاج التي من المقرر ان تستمر ستة اسابيع للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اصابة 15 شخصا بجروح السبت عند الحدود مع اسرائيل، الا ان اصابتهم ليست خطرة.