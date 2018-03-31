القاهرة - أخبار مصر

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة بلبيس وسرقة الدراجة النارية الخاصة به.

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( عامل – سن35 – مُقيم بالشرقية ) بناحية أرض البطريق بجوار سوق الماشية دائرة مركز شرطة بلبيس (مصاب بطعنات متفرقة بالصدر والظهر).

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه سائق دراجة نارية وشوهد فى وقت متزامن مع الواقعة وبرفقته أحد أصدقائه ( مزارع ) وإستقل معه الدراجة وأنه مرتكب الواقعة بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية لمروره بضائقة مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حيث قام بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لأحد أصدقائه ولدى وصولهما تعدى عليه بسلاح أبيض عبارة عن ( خنجر ) حتى تأكد من وفاته، وإستولى على الدراجة النارية، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.