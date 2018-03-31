القاهرة - أخبار مصر

تستمر فعاليات الدورة الـ6 من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، حيث تقدم فى الثامنة مساء الاثنين 2 أبريل على مسرح أوبرا دمنهور فرقة الرمثا وشابات السلط للفنون الشعبية الأردنية تابلوهات استعراضية تعبر عن أشهر العادات والتقاليد المحلية الموروثة ، يليها عرض لفرقة مارسيا جايا البرازيليلة التى تقدم فقرات مستلهمة من التراث الغربى، بعدها تستعرض فرقة قصر التذوق بمجموعة من المشاهد الشعبية الشهيرة التى تعكس الطابع المميز لمحافظة الإسكندرية.

ومن المعروف أن التراث الشعبى يشكل جزءا أصيلا من ملامح هوية الشعوب، فهو يروى حكايات من التاريخ ويجسد العادات والتقاليد، التى تبرز جوانب من مظاهر الحياة فى المجتمعات المختلفة عاكساً طابعها الحضارى.