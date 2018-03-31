أخبار مصر - وكالات

أفاد موقع إخباري إيراني،اليوم السبت، بأن البلاد سوف توقف خدمة التراسل “تليجرام” لدواعي الأمن القومي.

ونقل عن رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي قوله إن القرار اتخذ “على أعلى مستوى”، وأن التطبيق سوف يتم استبداله بنظام محلي مشابه.

وذكر بروجردي إن القرار جاء ردا على ما وصف بدور “تليغرام” التدميري في الاحتجاجات المناوئة للحكومة، التي بدأت أواخر ديسمبر وقتل فيها ما لا يقل عن 25 شخصا وافيد باعتقال نحو 5 آلاف شخص.

وكان التطبيق، الذي يستخدمه نحو 40 مليون في إيران، قد أوقف مؤقتا خلال الاحتجاجات في مطلع يناير، غير أن 10 بالمئة من المستخدمين وصلوا إليه عبر خوادم بروكسي وخدمات “في بي إن”.