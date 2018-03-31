دمشق - أ ش أ

حررت وحدات من الجيش السوري, اليوم السبت, 8 مختطفين كانت تحتجزهم المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، و تم نقل المحررين إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وعبر المحررون عن ثقتهم بالجيش السوري وأنهم كانوا على يقين تام بأنه سيتمكن من تحريرهم في نهاية المطاف من سطوة الجماعات المسلحة.

يأتي هذا فيما بدأت التحضيرات لخروج آخر الحافلات التي تقل مسلحي “فيلق الرحمن” من داخل الغوطة الشرقية من خلال معبر عربين باتجاه إدلب شمال سوريا, وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم عن تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من “فيلق الرحمن” وعائلاتهم من الغوطة الشرقية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خروج عناصر فيلق الرحمن من عربين مستمر منذ 24 مارس الجاري, بموجب اتفاق بين مركز المصالحة الروسي وقيادة التنظيم, لافتة إلى أن نحو 6276 من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا في 141 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب أمس الجمعة, ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم عن بلدة عربين وحدها منذ بداية الهدنات 38191 شخصا.