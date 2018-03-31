القاهرة - أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة 21 مروحة سقف من داخل مدرسة ثانوية كائنة بدائرة قسم شرطة المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة المنيا من “طارق . ق . م”- سن 48- مدير مدرسة ثانوية صناعية كائنة ببندر المنيا، بقيام مجهولين بكسر أحد أبواب غرف المدرسة وسرقة 21 مروحة سقف عهدة للمدرسة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من مصطفى . ج . أ- 21 سنة – عاطل ومحمود . ب . ع- 21 سنة- عاطل – مقيمان ببندر المنيا وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمسكنهما تم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.