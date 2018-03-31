غزة - أ ش أ

أكدت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى, اليوم السبت, أن فعالياتها ستستمر خلال الأيام القادمة وستكون بوتيرة مختلفة عما شاهده العالم أمس, منوها بأن المسيرات ستصل ذروتها في الــ15 من مايو المقبل بــ”حدث أضخم”.

واستشهد في اليوم الأول للمسيرات 15 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1400 آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة.

وذكر عضو اللجنة خضر حبيب في تصريحات صحفية إن ما حدث بالأمس من استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين السلميين في المسيرات هو أمر كان متوقعا, نظرا لأن هذه هي طبيعة الاحتلال الاسرائيلي العدوانية لتغذية شهوة القتل لديه تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن سقوط الشهداء والجرحى لن يثني أبناء الشعب الفلسطيني من مواصلة المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم, وأنه لم ولن ينسى مدنه وقراه التي هجر منها عام الـ48.

واعتبر أن المسيرة وفي يومها الأول حققت هدفها بالمشاركة الضخمة من أبناء الشعب الفلسطيني في مشهد مهيب وفي غاية العنفوان, وأرسلت رسالة قوية للمجتمع الدولي بوضع ملف حق العودة على طاولته والعمل بجدية لإعادة اللاجئين إلى ديارهم, وأنه لا بديل ولا تنازل عن هذا الحق.