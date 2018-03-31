أخبار مصر - وكالات

أعلنت شركة “جوجل” على مدونتها، أنها سوف تقوم بإغلاق خدمة اختصار الروابط “goo.gl” في 13 أبريل القادم، والذي بدأ العمل في عام 2009.

وستتوقف عن العمل جميع الروابط الأرشيفية في مارس من عام 2019، ولكن حتى ذلك الوقت ستواصل جميع الروابط العمل التي تم إنشاؤها حتى 13 أبريل.

وأوضحت الشركة أنه منذ إطلاق خدمة اختصار الروابط، ظهرت العديد من الشركات التي تقدم نفس الخدمة، وأن الشركة فخورة بهذه الخدمة، ولكن وقتها قد فات.

وعرضت الشركة كبديل عن خدمتها للمستخدمين والمطورين استخدام الخدمات المشابهة مثل “Bitly” و”Ow.ly”.