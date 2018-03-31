الإسماعيلية - أ ش أ

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن مشروع القناة الجديدة جاء كضرورة حتمية للحفاظ على صدارة القناة وإثبات جدارتها على مواكبة التغيرات المستمرة في صناعة النقل البحري.

وأضاف مميش -خلال لقائه اليوم السبت الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وخلق حياة جديدة بالمنطقة بتنفيذ مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة وطرحه على الخريطة الاستثمارية العالمية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للمشروع فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجستية ضمن الموانئ الستة بمنطقة القناة.

وأكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأقصر والأكثر أمانا بين الشرق والغرب..مشيرا إلى نجاح هيئة القناة في الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى انتهاج الهيئة لسياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

بدوره أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن سعادته لرؤية خطط التنمية المصرية تتحول إلى واقع ملموس من خلال مشروعات قومية عملاقة تبرهن للعالم أجمع إرادة وقدرة المصريين على مواجهة التحديات وصنع غد أفضل.

وأهدى مميش – خلال اللقاء – درع قناة السويس الجديدة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية ودعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.