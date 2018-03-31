القاهرة - أخبار مصر

نجحت أجهزة البحث الجنائي بدمياط فى ضبط شخصين وبحوزتهما 71 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط إسلام .م.ر – 25 سنة،ومحمود .س.ع – 35 سنة، مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الأول بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما (71 لفافة من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، فرد خرطوش محلى الصنع، 4 طلقات نارية لذات العيار).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.