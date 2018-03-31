أخبار مصر- وكالات

في مصادفة طريفة، أنجبت شقيقتان في بريطانيا ابنيهما، في اليوم نفسه، وبفارق ساعات، بعدما دخلتا المستشفى ذاته، وكان من المتوقع أصلا أن يكون الفارق 12 يوما.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن لورين برينان البالغة من العمر 20 عاما وضعت ابنتها صوفيا بعد ساعات قليلة فقط من ولادة أختها ليلي البالغة من العمر 17 عاما لابن سمته جايدن في مستشفى بليفربول.

وذكر والد الشابتين اللتين أنجبتا للمرة الأولى إنه سعيد جدا بعدما أصبح جدا لمرتين في يوم واحد.