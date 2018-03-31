فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض اﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ 2018/03/31 - 16:06 فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض اﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ2018-03-31T16:25:14+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - اخبارمصر الأزهر الشريف أقرأ أيضا: الإتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا يرحب بزيارة شيخ الأزهر الإمام الأكبر: خريجو الأزهر يمثلون حائط صد في مواجهة الأفكار المتطرفة الأزهر الشريف يدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو الأزهر الشريف ينعي ضحايا حادث تصادم قطاري البحيرة الأزهر يدين خطف “بوكو حرام” للفتيات.. ويصفه بالإفساد في الأرض أبرز مؤلفات شيوخ الأزهر بمعرض الكتاب
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