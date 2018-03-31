القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت على مشروع قانون بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار -في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع المجلس أن مشروع القانون يستهدف ضبط أداء فروع الجامعات المزمع إنشاؤها في العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا الي انه بدء من سبتمبر المقبل سيتم الاتفاق بين الجهات المعنية في مصر ومثيلاتها الدولية على إنشاء هذه الفروع التي تمنح الشهادات والدرجات العلمية للجامعات الأم في الدول المتقدمة ومنحها لابنائنا في هذه الفروع دون حاجة الى السفر للخارج وتقليل الاغتراب في الخارج وتوفير استنزاف الأموال والعقول بالخارج.

وأضاف الوزير إن المجلس وافق أيضا على اضافة كلية للتمريض بجامعة دمياط بهدف خدمة المحافظة والمناطق المجاورة لها وإن خطة الحكومة تستهدف التوسع في مثل هذه الكليات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، ووافق أيضا على إضافة كلية للتربية النوعية تابعة لفرع جامعة الإسكندرية بمحافظة مرسى مطروح وأن عدد الكليات التابعة لجامعة الإسكندرية بمطروح بلغ 8 كليات تمهيدا لفصل هذا الفرع ليصبح جامعة مستقلة وان تكون بها تخصصات مختلفة لتنمية المهارات الخاصة بأهالي هذه المحافظة والحرف الخاصة بها وربط التعليم بحاجة سوق العمل.