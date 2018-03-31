القاهرة - أ ش أ

اعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد والمشرف العام علي الشعب والروابط بنقابة الصحفيين عن إقامة شعبة المصورين الصحفيين برئاسة الزميل عمرو نبيل لمسابقة عن التصوير الصحفي “الإنتخابات الرئاسية 2018”.

وأوضح الزناتى، في تصريح اليوم، أن هذه المسابقة تعد من ضمن المسابقات الهامة نظرkا لما قام به كل مصور صحفي في انتخابات رئاسة الجمهورية من تغطية هذا الحدث الهام ،وتعتبر هي الحدث الأهم في مصر، والتي تابعها العالم كله.

من هنا أعلنت شعبة المصورين الصحفيين عن مسابقة لاختيار أفضل الصور في تغطية الانتخابات الرئاسية لعام 2018 عبر تقديم الزملاء الراغبين في المشاركة من أعضاء الشعبة

لخمس صور من داخل اللجان ومن خارج اللجان وللدعاية الانتخابية الموجودة في الشارع إلى إعلان النتيجة واحتفالات أنصار المرشح الفائز.

و أوضح الزناتي أن شروط المسابقة تتضمن رفع 5 صور مباشرة فى مجموعة واحدة من الجهاز الخاص بالزميل المصور الصحفى وليس بالمشاركة من أي صفحة وأن تكون الصور من انتخابات الرئاسة 2018 فقط ، على أن ترفع الصور بدون علامة مائية وتقبل الصور المصورة بالكاميرا أو بالموبايل “إذا كانت ذات جودة عالية”.

وأشار الزناتي إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع المصورين ، على أن يكون آخر موعد لرفع الصور على الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة الإيفنت المرفق منتصف ليل الثلاثاء 3 أبريل 2018.

وتضم لجنة التحكيم المصور الصحفي الكبير محمد وسيم، والمصور الصحفي محمد حسام الدين، والمصور الصحفي أحمد جمعة.