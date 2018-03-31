بروكسل-أ ش أ

أجرى مسئولون دبلوماسيون كوريون شماليون محادثات مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي لترتيب زيارة المدير العام لإدارة الملف الأوروبي بوزارة خارجية كوريا الشمالية كيم سون جونج إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

و من المقرر أن يلتقي جونج بعدد من المسئولين بالاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف المساعدت الإنمائية التي يقدمها الاتحاد إلى كوريا الشمالية إلى جانب العقوبات التي يفرضها على الاتحاد على بلاده. كما سيقوم جونج بزيارة عدد من الدول بالقارة الأوروبية خلال شهر أبريل المقبل.

كانت قد أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مسئوليها ألتقوا بالمسئول الدبلوماسي بالخارجية الكورية الشمالية أمس الأول.

يذكر أنه من المتوقع أن يعقد زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن قمة ثنائية في الــ27 من أبريل المقبل, إلى جانب انعقاد القمة الأخرى المرتقبة بين يونج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحلول نهاية مايو القادم ضمن مبادرة الحوار من أجل السلام التي ترعاها بيونج يانج عقب الضغوط الدولية التي فرضت عليها للتخلي عن برنامج أسلحتها النووية.