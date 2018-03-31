القاهرة - أخبار مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، من داخل أحد المساكن بالبرلس، كما نجحت قوات الأمن في إعادة المسروقات.

كان مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ تلقى بلاغا من المدعو عبدالهادى م. ع- مقيم بقرية المرازقة بدائرة المركز، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره (135 ألف ريال سعودى- مجموعة من المشغولات الذهبية) من داخل منزل شقيقه المتواجد حاليًا خارج البلاد.

ومن خلال تكثيف الجهود وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات، فقد توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمد ع. ع- 18 سنة، نجار مسلح، أحمد م. م- 18 سنة، نجار مسلح.. يقيمان بنفس القرية محل الواقعة، رشدى س. ا 19 سنة، صياد، رمضان ع. م 21 سنة، صياد، مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول والثالث والرابع (طبنجة معدلة- قطعتى سلاح أبيض “مطواة، سنجة”).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.