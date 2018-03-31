القاهرة - أ ش أ

أكدت مجموعة شركات بن لادن بالمملكة العربية السعودية أنها تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء صرف جميع الرواتب المتاجرة والمستحقة للعاملين المصريين بالمجموعة 8 أبريل المقبل فضلا عن مخالصات نهاية الخدمة لجميع المنتهية خدماتهم.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة أكد فيه المستشار العمالي عثمان رمضان أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستحقات العمالة المصرية بالمجموعة فقد تم عقد اجتماع مع مسئولي إدارة الموارد البشرية, وبمشاركة الملحق العمالي ياسر غازي للعمل على سرعة صرف المستحقات المتأخرة لباقي العمالة المصرية.

وأضاف “رمضان” أنه “تم الاتفاق مع المسئولين علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في صرف جميع الرواتب والمستحقات المتأخرة حتي 28 فبراير الماضي, فضلا عن مخالفات نهاية الخدمة لجميع العاملين التي انتهت خدماتهم وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 8 أبريل 2018, وقد صدر تعميم بذلك من مسئول إدارة الموارد البشرية الذي توجه بالشكر للعمالة علي تحملت أعباء تأخر الصرف”.