أخبار مصر - وكالات

يفتتح هذا الأسبوع متحف مخصص لكلاب داكسونت الألمانية ذات الأرجل القصيرة والبدن الطويل والمعروفة باسم “كلاب النقانق” في مدينة باساو بجنوب ألمانيا، حيث ستعرض أكثر من 2000 قطعة تتنوع بين رغيف خبز على شكل كلب وتمثال ذهبي ضخم.

وذكر مؤسس المتحف سيبي كوبيلبك ان ”العالم يحتاج لمتحف مخصص لكلاب النقانق، لا يوجد كلب آخر في العالم يحظى بنفس الشهرة كرمز لبافاريا مثل كلب النقانق“.

ومحتويات المتحف المعروضة في مساحة تزيد عن 80 مترا مربعا تلبي جميع الأذواق. ويمكن للزائر أن يرى طوابع عليها صور كلاب ومطبوعات فنية مستوحاة من كلاب النقانق ودمى يدوية على هيئة جراء وتماثيل خزفية.

ومن المشاهير الذين كانوا مولعين بكلاب داكسونت الرسام بابلو بيكاسو والممثلة مارلين مونرو والرئيس الراحل جون كنيدي والعالم ألبرت آينشتاين وكذلك نابليون.

ويذكر كوبيلبك وشريكه في المتحف أوليفر شتورز إن لديهما 2000 قطعة أخرى من المعروضات المتعلقة بكلاب النقانق.