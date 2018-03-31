غزة - أ ش أ

أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في مختلف نقاط التماس على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع قوات الاحتلال .

وذكرت مصادر طبية “إن شابا أصيب برصاص الاحتلال شرق (جباليا) شمالا, وآخر شرق خان يونس, وثالث شرق مخيم البريج في مواجهات في تلك المناطق” .

وفي مدينة رفح, بدأ الشباب بالتوافد إلى منطقة شرق رفح مقابل البرج الأحمر حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاههم.

وفي شرق مدينة غزة , أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين في المنطقة..ومازالت الخيام التي أقامتها اللجنة التنسيقية في مسيرات العودة في مناطق الاعتصام الخمسة, حيث تشهد تلك المناطق توافدا للمواطنين في إطار التخييم على نقاط التماس.