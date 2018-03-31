الإسكندرية - أ ش أ

عززت مديرية أمن الاسكندرية من خدماتها الأمنية بالشوارع والمناطق المحيطة بالكنائس لتأمين احتفالات المسيحيين بصلاة قداس “أحد الشعانين”.

وقامت مديرية أمن بتكثيف الأقوال الأمنية والتأكد من جاهزية إدارة الدفاع المدني والحريق للتعامل مع أي أجسام غريبة أو مشتبه بها وتوسيع دائرة الاشتباه مع زيادة كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية وسرعة الانتقال.

ومن المنتظر أن يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا صلاة قداس أحد الشعانين بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بحضور بعض الكهنة والآباء والقساوسة.