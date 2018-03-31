القاهرة - أخبار مصر

يفتتح غدًا الأحد، مهرجان نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ، ويستمر حتى يوم 4 أبريل حيث سيشارك فى الافتتاح المخرج خالد جلال وسيتم عرض مسرحيته “سلم نفسك” فى افتتاح المهرجان.

وقررت إدارة المهرجان إهداء هذه الدورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتضم لجنه التحكيم ، الفنانين أحمد صيام ومحمود عبد المغنى والمخرج مجدى الهوارى، ويرأس المهرجان الأستاذ الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

ويكرم المهرجان فى دورته الأولى العديد من الفنانين السكندريين الذين أثروا فى الحياه الفنية.