الإسكندرية - أ ش أ

لقت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون اليوم السبت نتيجة اصطدام سيارة مقطورة بأخرى ميكروباص.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائري أمام قرية (أبيس) الثانية.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل مقطورة وأخرى ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى لإصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة لإنزال أحد الركاب والحاجز الخراساني يمين الطريق وإنقلابها بمصرف القلعة.

أسفر الحادث عن وفاة ربة منزل 35 عاما مقيمه مركز السنطة محافظة الغربية، وإصابة ثلاثة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم جميعهم من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى رأس التين العام وخرجوا عقب تلقيهم العلاج.

وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.