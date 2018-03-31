القاهرة - أخبار مصر

شهد الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم المجندين المشاركين فى العملية الشاملة (سيناء 2018) والذين تنتهى مدة خدمتهم فى الأول من أبريل 2018 وذلك بأرض احتفالات المنطقة المركزية العسكرية .

وأكد وزير الدفاع على الدور البطولى الذى قدمه هؤلاء الرجال وتمسكهم بالخدمة فى القوات المسلحة على الرغم من إنتهاء فترتهم التجنيدية فى الأول من مارس 2018 ضاربين بذلك أروع الأمثلة فى التضحية والفداء وأن هؤلاء الأبطال قدوة للأجيال القادمة فى البذل والعطاء والتضحية بإرادتهم الحرة كما أكد أن القوات المسلحة مستمرة بالتعاون مع الشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق النصر وأكد أن العسكرية المصرية كانت ولا تزال تحمل معانى النضال والكفاح فى سبيل رفعة الوطن وإستقراره وأن الجندى المصرى الذى شارك فى العملية الشاملة (سيناء 2018) هو إمتداداً لجيل أكتوبر العظيم الذى حقق النصر .

وأشار صبحي إلى أن مصر ستظل وطناً عزيزاً لكل المصريين تحميها قوات مسلحة وطنية يمتلك رجالها البسالة والشجاعة والقدرة على تنفيذ المهام بكفاءة وإقتدار، مؤكداً إعتزاز القوات المسلحة بشباب مصر الذين يتواصل بهم عطاء اللأيال حفاظاً على مجد الوطن وصوناً لعزته ، بما يملكونه من سواعد فتية وطاقات متجددة وولاء للوطن .

كما صدق الوزير على إطلاق اسم الشهيد جندى مقاتل بطل / محمود أحمد محمد عبد الرازق على دفعة الرديف إبريل 2018 ، وقام بتكريم عدداً من أبطال القوات المسلحة ومنحهم نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثالثة الذى صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على منحه لدفعة الرديف المشتركين فى العملية الشاملة (سيناء 2018) تقديراً لتفانيهم فى خدمة الوطن وصون مقدساته .

حضر مراسم الإحتفال الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية .