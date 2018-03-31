القاهرة - أ ش أ

أكد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدكتور خالد محمود طبيب أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق سيعود للتدريبات الجماعية في غضون 48 ساعة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليا.

ويعاني إكرامي من إصابة في الحوض, إلى جانب آلام في الكاحل, وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي وطارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.

وصرح طبيب الأهلي – اليوم السبت – بأن حسام عاشور، لاعب الفريق، سيشارك اليوم في المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طنطا يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.

واشتكى عاشور من آلام في إصبع القدم; بسبب تعرضه لكدمه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في معسكر سويسرا, واكتفى بالمشاركة في التدريبات البدنية أمس قبل أن يؤدي تدريبات منفردة بالجري حول الملعب.