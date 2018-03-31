رام الله -أ ش أ

صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة, إن الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التي أدت إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى سقوط 16 شهيدا والمئات من الجرحى تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الفلسطينيين وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال.

وأضاف أبو ردينة – في بيان اليوم السبت – أن استمرار الإدارة الأمريكية بنهجها الحالي المتمثل بحماية الاحتلال وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها لن تزيد الفلسطينيين إلا صمودا وثباتا على مواقفهم المتحدية لكل المؤامرات التي تستهدف وجودهم وأرضهم, وأثبت أن قضية فلسطين حية لا تموت ولا يمكن تجاوزها وتصفيتها.

وتابع أبو ردينة “رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين وأن الاحتلال مهما طال سيزول والاستيطان مهما توسع سيقلع بتضحيات شعبنا وصمود قيادته”.