أخبار مصر - وكالات

قضت محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة وضع علامة تحذيرية من خطر الإصابة بالسرطان على القهوة المباعة.

وأوضح قاضي المحكمة إن المقاهي وبائعي القهوة تخاذلوا في تحذير العملاء بشأن احتمال وجود مركب سام ينتج أثناء مرحلة التحميص.

وكانت جمعية غير ربحية، ومقرها في كاليفورنيا، قد رفعت دعوة قضائية ضد هذه الشركات بشأن إمكانية احتواء القهوة على مركب الأكريلاميد.

وذكرتالجمعية في دعوتها إن الأكريلاميد يُعْتبر مادة مسرطنة وفقا لقوانين الولاية، وبالتالي يتعين على الشركات وضع التحذير على منتجاتها.

ولفت إليهو بيري، القاضي في المحكمة العليا بالولاية، في حكمه لصالح مجلس التعليم وبحوث المواد السامة، إنه لا يمكن استثناء الشركات من الالتزام بالقانون، وذلك بعدما أخفقت في إثبات أن “تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان”.

ولدى الشركات مهلة حتى 10 من أبريل لطعن ضد القرار. وقالت الجمعية الوطنية للقهوة إن الشركات تدرس تقديم طعن.

وأضافت، في بيان أن وضع “علامات تحذير من خطر الإصابة بالسرطان ستكون مضللة. فالحكومة الأمريكية نفسها لديها إرشادات غذائية خاصة تنص على أن القهوة جزء من نمط حياة صحي”.