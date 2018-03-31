القاهرة - اخبارمصر

تقيم الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة الدورة السادسة لمهرجان “أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة” فى الفترة من 14 حتى 28 أبريل المقبل بمشاركة نخبة متميزة من الموسيقيين المعاصرين والمؤلفين المتميزين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وألمانيا.

حيث تلقى هذه النسخة المزيد من الضوء على المشهد الموسيقي المعاصر في ألمانيا أو العاصمة”برلين”على وجه الخصوص، للتركيز بشكل أكبر على نقطة إرتكاز الإبداع الموسيقي المعاصر في أوروبا بل والعالم .

ومن ضيوف الشرف لهذه الدورة والتى تحظى باهتمام إعلامى دولى كبير الفنانة القديرة “كاميليا جبران” والتى تشارك فى عدة فعاليات منها مشروع “صوتى صوتك صوتنا” مع كل من الفنان والموسيقى الرابع “خالد داغر” و “جاكلين جورج” و ” بريجيت موتندورف ” إلى جانب ضيفة سلسلة “كلام فى الموسيقى” الذى يعد ضمن أهم فعاليات المهرجان “كاثى جراهام” المديرة الدولية للموسيقى بالمركز الثقافى البريطانى وأحد أهم الشخصيات المؤثرة فى الحركة الثقافية فى المملكة المتحدة ويشارك معها فى السلسة كوكبة من المتخصصين فى مجال الموسيقى المعاصرة من مختلف بلاد العالم .

تقام فعاليات المهرجان بقصر المانيسترلى ومجمع الفنون بالزمالك ومسرح مركز الهناجر للفنون وبعض من جالريهات القاهرة كالمشربية وأرت توكس، إلى جانب الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد جوتة بالقاهرة، مركز الإبداع الفنى بالأوبرا، وكونسرفتوار القاهرة، وروم مكان للفنون .