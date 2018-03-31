القاهرة -اخبارمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم شكرى عبدالعظيم فى إعادة إجراءات محاكمته بـ”أحداث عنف الظاهر”.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 20 آلف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.