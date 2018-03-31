بورسعيد - أ ش أ

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغت 25 سفينة.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة اليوم،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن للحاويات، وخروج سفينتين ، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن.

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن..وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.