البحر الاحمر - أحمد عوض

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، عمان ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 869 راكبا و 135 شاحنة بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و39 سيارة .

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر واضاف ان الميناء شهد بالامس مغادرة اربع سفن وهى مسرة ، عمان ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 448 راكب و 197 شاحنة بضائع و25 سيارة .

على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1468 راكبا و تداول 165 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و بريدج و على متنهم 465 راكب و 24 براد و 3 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 41 راكب و 30 براد و 11 تريلا .