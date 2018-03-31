القاهرة - اخبار مصر

كلف حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق، بإعداد برنامج بدني خاص لعناصر الفريق من اللاعبين الدوليين.

وطلب المدير الفني للأهلي من الشعلالي التركيز مع العناصر الدوليين من لاعبي الفريق لإعدادهم بدنيا بشكل دقيق لتفادي اية إصابات قد يتعرض لها اي منهم بسبب إجهاد الفترة الماضية وعدم حصولهم على راحة مثل بقية زملائهم.

ويشارك حسام عاشور، في المران الجماعي بالرغم من تعرضه لكدمة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في معسكر سويسرا وأكد طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، جاهزية عاشور للمشاركة في المران الجماعي اليوم.

ويستكمل سعد سمير مدافع الفريق، برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرضه لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب.

فيما يصل علي معلول اللاعب التونسي إلى القاهرة اليوم السبت بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها اللاعب بعد انضمامه لمعسكر منتخب تونس الأخير.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا في الجولة رقم ٣٠ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين المقبل.