دمشق - أ ش أ

شن مقاتلون أكراد بناحية شرا في مدينة عفرين بشمال سوريا عملية نوعية ضد الفصائل السورية المدعومة من أنقرة, أسفرت عن مقتل 30 عنصرا منهم .

وذكرمصدر كردي “إن مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة نفذوا عملية نوعية ضد معقل لفصيل ما يسمى سلطان مراد في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا بعفرين, وأسفرت العملية عن تدمير المقر ومقتل 30 مرتزقا على الأقل”.

يذكر أنه قتل – أمس – 4 جنود أتراك في بهجوم نفذته وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة, في تلة “مامي غور” في ناحية بلبل .