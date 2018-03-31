كوالا لمبور - أ ش أ

اختيرت الممثلة الماليزية شيفا شوبيتا كالسيلفان 34 عاما، لأداء دور في المسلسل التليفزيوني الأمريكي الشهير “جوثام” للإثارة والتشويق في موسمه الرابع.

وذكر موقع صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أن الممثلة المقيمة في نيويورك تلعب دور “ليلى” وهي قائدة وحدة نسائية وتعتبر شخصية متكررة تظهر في المسلسل، وكان أول ظهور لها هذا الأسبوع في إحدى حلقات المسلسل.

وأعربت الممثلة شيفا على حسابها بموقع “انستجرام” عن سعادتها الطاغية لاختيارها للظهور في المسلسل الذي يحظى بشعبية كبيرة .

وحصلت شيفا على درجة البكالوريوس في المالية في جامعة إنديانا عام 2006 وعملت مصرفية استثمارية في لندن ومدينة ميلواكي بولاية ويسكنسن، ثم حصلت على دورة دراسات عليا في التمثيل من جامعة كولومبيا بنيويورك وانتجت عملين مسرحيين من خلال شركتها، كما ظهرت في عدة أعمال مسرحية في بلدها ماليزيا.

تجدر الإشارة إلى أن “جوثام” مسلسل تليفزيوني خيالي عرضت أولى حلقاته في سبتمبر عام 2014.