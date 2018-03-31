القاهرة - اخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بشبرا الخيمة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد دفعت بحملة أمنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقسم أسفرت عن ضبط أسامة ع ٣٦ عاما- عاطل ومقيم شبرا البلد والسابق اتهامه في القضية رقم 358 لسنة 2005م إداري قسم الظاهر القاهرة- مخدرات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد (2) طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات قسم أول شبرا الخيمة.