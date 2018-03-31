القاهرة - أ ش أ

احتفى فريق عمل العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء” مساء أمس على مسرح الطليعة بالعتبة قبل بداية العرض بمرور عامل كامل على بدايته منذ افتتاحه على نفس المسرح في 30 مارس من عام 2017،وذلك بحضورمجموعة من الفنانين والشخصيات العامة.

يذكر أن العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء” بدأ مسيرة نجاحاته من مسرح الطليعة ثم انتقل إلى الاسكندرية على مسرح بيرم التونسي،ليذهب إلى مسرح المعهد العالي للفنون للمسرحية ثم إلى مسرح الجمهورية ومن بعدها إلى أهالى الاسكندرية مرة أخرى،كما عرض لطلاب جامعة عين شمس ضمن مبادرة “قوافل التنوير”،وفي النهاية عاد إلى مسرح الطليعة بالعتبة من جديد ليختتم ليالي عرضه بها لهذا الموسم.

وحصد عرض”يوم أن قتلوا الغناء” جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة العاشرة للعام 2017،حيث حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي،وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد،وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ،كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الرابعة والعشرين.

وحقق العرض حتى الآن إيرادات تجاوزت مليون و300 ألف جنيه في مختلف مسارح القاهرة والاسكندرية،بالاضافة إلى النجاح النقدي والإقبال الجماهيري الكبير الذي صاحب العرض طوال ليالي عرضه في ظاهرة لافتة.

ويتناول “يوم أن قتلوا الغناء” قصة صراع بين أخوين،في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية،والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض من تأليف محمود جمال; بطولة ياسر صادق،علاء قوقة،تامر كرم،حمادة شوشة،شاهيستا سعد،محمد ناصر،هايدي رفعت،أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي،موسيقى أحمد نبيل،ديكور محمد سعد،ملابس مروة منير،تعبير حركي عمرو باتريك،إخراج تامر كرم.