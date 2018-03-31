التحالف العربي يستهدف تعزيزات لمليشيات الحوثي باليمن
عدن - أ ش أ
شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن , اليوم السبت, غارات جوية مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي في منطقة (فضحة) بمديرية (الملاجم) التابعة لمحافظة البيضاء اليمنية .
وذكر مصدر محلي يمني ” إن دوي انفجارات قد سمع عقب غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات وتجمعاتها بمديرية الملاجم ” .
وأضاف أن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعة للحوثيين”.
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