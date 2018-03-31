القاهرة- أخبار مصر

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” جمد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا.

وتوضح الصحيفة إلى أن ترامب دعا إلى تجميد هذه الأموال غداة إعلانه أن بلاده ستنسحب “قريبا جدا” من البلد الغارق منذ سبع سنوات في حرب أهلية مدمرة.

وبحسب الصحيفة فإن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال بعدما علم من مقال صحافي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع أموال للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.