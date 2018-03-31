بنها - أ ش أ

انتهت كلية الزراعة بجامعة بنها من استعداداتها لانطلاق المؤتمر الدولي الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة والذي سيعقد في الفترة من 4 وحتى 7 أبريل المقبل،برعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود مغربى عراقى عميد كلية الزراعة.

وصرح الدكتور محمود مغربي عميد الكلية رئيس المؤتمر ، اليوم السبت، بإن المؤتمر سيناقش استخدام تطبيقات التقنية الحيوية في مجال الإنتاج الحيواني وزراعة الأنسجة والإنتاج النباتي وجودة وسلامة الغذاء والمبيدات والأسمدة الحيوية وهندسة النظم الزراعية والحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الاقتصاد الزراعي .

وأضاف أن عدد الأوراق العلمية بالمؤتمر قد وصل إلى أكثر من 100 ورقة في المجالات المختلفة لمحاور المؤتمر،مشيرا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم عدد من المحاضرات العامة التي يلقيها مجموعة من العلماء المتخصصين في التقنيات الحيوية في الزراعة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،مقرر المؤتمر،أن عدد المشاركين بالمؤتمر وصل إلى أكثر من 200 مشارك من مصر و8 دول عربية وأجنبية،مشيرا إلى أنه سيشارك هذا العام وفد كبير من الباحثين الصينيين مكون من 35 باحثا يرأسه نائب رئيس جامعة وسط الصين وأستاذ متخصص في مجال زراعة الأرز الأخضر عالي الجودة والذي يتحمل الملوحة،كما يشارك في المؤتمر باحثون من دول أخرى مثل باكستان ونيجيريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر وسوريا.