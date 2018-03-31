القاهرة- أخبار مصر

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا بشأن مساعي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لقطع الطريق على الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتساءل الصحيفة قائلة: “متى سيتوقف الديمقراطيون الأمريكيون عن الجري وراء الأوهام..إنه بعد الفوضى العارمة في البيت الأبيض والتغريدات المجنونة والحكايات الروسية الغريبة متى سيوجهون هل الضربة القاضية؟”.

وتشير الصحيفة إلى أن الديمقراطيين فقدوا حيويتهم في الصراع مع ترامب وأنهم إذا فشلوا في الحصول على الأغلبية في مجلس النواب هذا الخريف فإن ترامب سيكون في البيت الأبيض مرة أخرى عام 2020، مضيفة أن عليهم يختاروا بعناية المرشحين الذين يمثلونهم تحت شعار واحد برغم من صعوبة هذا الأمر لأن أعضاء الحزب الديمقراطي لا يتفقون على الشعار الذي يتقدمون به للانتخابات وهو ما جعلهم يفقدون العديد من المقاعد.