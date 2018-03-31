ميامي - أ ش أ

فاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-6 و6-2 فجر اليوم السبت ليضرب موعدا مع الأمريكي جون إيسنر في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفاز إيسنر الليلة الماضية على خوان مارتن ديل بوترو 6-1 و7-6 لينهي مسيرة من 15 انتصارا متتاليا لمنافسه الأرجنتيني بطل إنديان ويلز ويبلغ نهائي ميامي لأول مرة.

وسيبحث زفيريف (20 عاما) عن لقبه السابع في مسيرته ببطولات رابطة المحترفين وثالث لقب في بطولات الأساتذة ذات 1000 نقطة عندما يواجه إيسنر المصنف 14 يوم الأحد.