القاهرة - أخبار مصر

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم السبت، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 17.5950 جنيه للشراء و17.6944جنيه للبيع. وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف اليورو 21.6559 جنيه للشراء و21.7854 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني24.7280 جنيه للشراء و24.8713 جنيه للبيع.

وفى السياق ذاته سجل سعر صرف الفرنك السويسرى نحو 18.3779 جنيه للشراء و18.4895 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين يابانى16.5165 جنيه للشراء و16.6114 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصينى 2.7965 جنيه للشراء و2.8150 جنيه للبيع.