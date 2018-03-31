أخبارمصر -د.هند بدارى

أكد د.حسن على رئيس جمعية حماية المستمعين والمشاهدين والقراء أن تليفزيون الدولة كان الاقل تحيزا والاكثر التزاما فى تغطية الانتخابات الرئاسية مما يعطي الحكومة المصرية مؤشرا لدعم “ماسبيرو” وكانت الاذاعة سريعة وأكثر التزاما .

بينما ظهرت تحيزات من فضائيات مصرية خاصة بدت فجة ..جاء ذلك في تقرير مشترك بين مجلس الشباب المصري وجمعية حماية المشاهدين و المستمعين و القراء وجمعية مركز السياسات و الاستراتيجيات الإعلامية .

وأضاف رئيس الجمعية أنه لاول مرة يكون الاعلام الاجنبي بهذه التحيزات ضد الانتخابات حتي قبل أن تبدأ،وكان غريبا ان تتحيز مؤسسات اعلامية دولية كبري فى تغطيتها لتكشف عن وجه قبيح .

وأضاف أنه تم رصد بعض الخروقات رغم وجود قواعد وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ترشد الناخبين وتقنن الدعاية تم الاعلان عنها مبكرا في وسائل الاعلام وعلي صفحة الهيئة ،فعلى سبيل المثال تم الاعلان عن تأييد مرشح بعينه فى لافتات دعائية على أعمدة انارة أو سيارات حكومية أوجدران دورعبادة.