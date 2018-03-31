القاهرة - اخبار مصر

لقيت ربة منزل بمدينة طما شمال بسوهاج مصرعها، عقب تناولها مادة سامة بمنزلها.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا عن وفاة ربة منزل عقب تناولها مادة سامة وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات بوصول رندا .ج . م 29 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية المدمر دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى ” جثة هامدة “.

بسؤال والدتها 50 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنها فوجئت بنجلتها في حالة إعياء شديد، وتوفيت عقب نقلها للمستشفى، وأضافت بأنها تقيم معها منذ حوالى عام، لوجود خلافات عائلية مع زوجها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبى، على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود رغاوى دموية من الأنف وصدفة العين غير مكتملة الاتساع، وأن الوفاة حدثت نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة، وانتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.