رام الله -أ ش أ

عم الإضراب الشامل اليوم السبت, المحافظات الفلسطينية, حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا أمس بنيران الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات يوم الأرض.

وشمل الاضراب كافة مناحي الحياة التجارية, والتعليمية, بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة, وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت, التزاما بالحداد الوطني.

واستشهد 15 فلسطينيا , وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة, أمس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات يوم الأرض, والتي انطلقت صوب المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وقرر الرئيس محمود عباس, عقب هذه المجزرة , اعتبار اليوم السبت, يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات يوم الارض امس دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, ودفاعا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها.

كما قررت حكومة الوفاق الوطني تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية اليوم حدادا على ارواح الشهداء.

كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية, الإضراب الشامل في كافة محافظات الوطن اليوم السبت, حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.