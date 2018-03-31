القاهرة- أخبار مصر

نشرت صحيفة “آي” تقريرا وصفت الولايات المتحدة بأنها تسير بلا هداية نحو حرب لا انتصار فيها.

وتشير الصحيفة أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أصبحت محتملة بعدما استبدل ترامب صقور البيت الأبيض بصقور أقوى وأشد، ومنهم مستشار الأمن القومي الجديد “جون بولتون” والذي دعا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ويدعم تغيير النظام في طهران.

وترى الصحيفة أن الاتفاق أصبح لاغيا في الواقع، حيث أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يحدث اضطرابا في الشرق الأوسط، حتى أن أسعار النفط إرتفعت بسبب مخاوف من قطع إمدادات إيران.