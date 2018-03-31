أخبار مصر - عصمت سعد

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط والحج والعمرة عن بدء تلقى طلبات الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج (برنامج كامل)، للموسم الحالى (1439هـ -2018م)،اعتبارا من يوم السبت المقبل ٧ ابريل ولمدة أسبوعين.

وأكد الزناتى ان النقابة ستقوم بتنظيم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، مع مراعاة تطبيق الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وأوضح أن التقديم سيكون وفقا للقواعد المقررة وهى،”أن تكون الأولوية للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، وتكون الأولوية لأرامل الزملاء الصحفيين، ثم الصحفى المسافر بمفرده وبعدهما الصحفى المرافق لوالدته، والصحفى المرافق لوالده ثم الصحفى المرافق لزوجته”.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، ورسوم الحج لاحقا.