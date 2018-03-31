موسكو -أ ش أ

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، أنه بعد الاشتباكات التي وقعت في غزة، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإجراء مفاوضات.

وذكر سافرونكوف في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، “إن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي المعترف به عموما، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”، وأضاف “نؤكد من جديد استعدادنا لتوفير منصة روسية لاجتماع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس بعد الاحتجاجات في قطاع غزة.

وذكر مساعد الأمين العام للشئون السياسية تاي-بروك زيريهون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، “يجب استخدام القوة كخيار أخير فقط، ويجب التحقيق في حالات الوفاة من قبل السلطات، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر في الأرواح”.

وأضاف زيريهون “تقوم إدارة شئون الأمن بالأمم المتحدة بالتواصل مع قوات الأمن في فلسطين وإسرائيل، وسنواصل القيام بذلك، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات جديدة في الأسابيع الــ6 المقبلة، وهناك مخاوف من أن الوضع قد يتدهور في الأيام المقبلة”.